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Рогозин призвал Маска «не включать дурака» и ответить «по-взрослому»

Глава «Роскосмоса» Рогозин пригрозил Илону Маску ответом за снабжение ВСУ военной связью

Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

Глава «Роскомоса» Дмитрий Рогозин утверждает, что американский предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск причастен к снабжению Вооруженных сил Украины (ВСУ) средствами военной связи. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«За это придется отвечать по-взрослому, Илон, как бы ты дурака не включал», — призвал его к ответу руководитель российской госкорпорации.

Он сослался на показания пленного начальника штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковника Дмитрия Кормянкова, из которых следует, что наземное оборудование Starlink было доставлено в Мариуполь военными вертолетами. При этом, по данным Рогозина, доставка и передача ящиков приема-передачи интернета осуществлялась Пентагоном.

Ранее Кормянков рассказал, что в Мариуполе в определенный момент возникли проблемы с сетью, и военным «с одного из вертолетов» передали «спутниковый комплект, и как раз Starlink передали». С помощью этой связи люди общались с родными, пояснил он.

О том, что на Украине открыт доступ к Starlink, глобальной системе спутниковой связи, Маск сообщил в конце февраля. Речь идет о проекте глобальной спутниковой системы связи, которая предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей по всему миру за счет большого количества малых аппаратов, находящихся на околоземной орбите.

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Варвара Кошечкина
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