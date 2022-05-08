Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Пленный украинский полковник рассказал об интернете от Илона Маска

Пленный полковник ВСУ Кормянков заявил, что сеть военным раздавали спутники Илона Маска

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Спутники Starlink американского миллиардера Илона Маска раздавали интернет украинским военным в Мариуполе, заявил пленный полковник ВСУ Дмитрий Кормянков. Соответствующую информацию приводит РИА Новости, ссылаясь на видео с показаниями Кормянкова, полученными «в одном из населенных пунктов ДНР».

Согласно цитате, которую приводит агентство, в определенный момент возникли проблемы с сетью, и военным «с одного из вертолетов» передали «спутниковый комплект, и как раз передали Starlink». С помощью этой связи люди общались с родными, пояснил пленный.

Кормянков, начальник штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ, и еще один военный, полковник Владимир Баранюк попали в плен после попытки выйти с завода «Азовмаш».

О том, что на Украине открыт доступ к Starlink, глобальной системе спутниковой связи, Илон Маск сообщил в конце февраля. Речь идет о проекте глобальной спутниковой системы связи, которая предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей по всему миру за счет большого количества малых аппаратов, находящихся на околоземной орбите.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Иммунолог рассказал о новом всплеске заболеваемости коронавирусом в России
Мошенница украла у пенсионерки почти миллион рублей под предлогом соцвыплат
СКР пообещал провести расследование по провокациям националистов в Донбассе
Володин назвал количество введенных с начала спецоперации антироссийских санкций
Аксенов заметил рост желающих войти в Крым российских банков
9 мая в Москве станет одним из самых холодных с начала века
Пленный украинский полковник рассказал об интернете от Илона Маска
Альварес после поражения от россиянина Бивола захотел реванш и получил ответ
Известная певица сравнила Москву и Санкт-Петербург
В Южной Осетии начались президентские выборы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.