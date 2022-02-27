Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Илон Маск открыл доступ к Starlink на Украине

Илон Маск сообщил об открытии доступа к системе спутниковой связи Starlink на Украине

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Илон Маск сообщил, что открыл доступ к глобальной системе спутниковой связи Starlink на территории Украины, пишет ТАСС.

«Услуги Starlink теперь предоставляются на Украине. Новые терминалы уже в пути», — заявил предприниматель.

Starlink — проект глобальной спутниковой системы связи, которая предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей по всему миру за счет большого количества малых аппаратов, находящихся на околоземной орбите.

Ранее компания SpaceX, которая разработала Starlink, анонсировала запуск нового тарифного плана с заметным увеличением скорости передачи данных — от 150 до 500 мегабит в секунду. Скорость в стандартном тарифе составляет 50-250 мегабит в секунду. 

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Европейские страны закроют небо для российских самолетов
Необычный предмет на фотографии кухни в СССР заинтересовал россиян
Илон Маск открыл доступ к Starlink на Украине
В Верховной Раде призвали Зеленского немедленно уйти в отставку
AMD и Intel приостановили поставки продукции в Россию
Северная Корея осуществила пуск неопознанного снаряда
В Британии прокомментировали решение Запада о SWIFT
Белый дом заявил о работе ЕС над списком банков России для отключения от SWIFT
США подсчитали объем оказавшегося под санкциями банковского сектора России
В Европе допустили возможность введения дополнительных санкций против России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.