Илон Маск открыл доступ к Starlink на Украине

Илон Маск сообщил, что открыл доступ к глобальной системе спутниковой связи Starlink на территории Украины, пишет ТАСС.

«Услуги Starlink теперь предоставляются на Украине. Новые терминалы уже в пути», — заявил предприниматель.

Starlink — проект глобальной спутниковой системы связи, которая предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей по всему миру за счет большого количества малых аппаратов, находящихся на околоземной орбите.

Ранее компания SpaceX, которая разработала Starlink, анонсировала запуск нового тарифного плана с заметным увеличением скорости передачи данных — от 150 до 500 мегабит в секунду. Скорость в стандартном тарифе составляет 50-250 мегабит в секунду.