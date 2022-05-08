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Названы влияющие на будущее рубля факторы

«Известия»: на будущее рубля будут влиять геополитика, цены на нефть и решения Центробанка

Фото: pixabay.com

Решающую роль в дальнейшей судьбе рубля будут играть геополитика и сроки деэскалации конфликта на Украине, решения Центробанка по валютному контролю и цены на нефть. Такие влияющие на российскую валюту факторы в беседе с «Известиями» назвал инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

В то же время экономист Газпромбанка Павел Бирюков полагает, что кардинально ситуацию на рынке может изменить лишь успешная переориентация внешнеторговых маршрутов и формирование системы нового бюджетного правила, над которым сейчас работает Минфин.

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В свою очередь стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрий Попов отмечает, что ситуация на валютном рынке уже стабилизировалась. По его мнению, курс рубля теперь будет определяться соотношением экспорта и импорта, а потоки капитала, связанные с иностранными участниками рынка, которые в обычных условиях сглаживали волатильность, останутся ограниченными.

Ранее эксперты спрогнозировали, что в начале сентября курс рубля будет держаться в диапазоне 75,4–82,2 за доллар. Ослабление нацвалюты может произойти на фоне восстановления импорта в страну и завершения логистических шоков, а также смягчения валютных ограничений Центробанком.

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Марина Совина
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