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Спрогнозировано будущее рубля к осени

«Известия»: к осени 2022 года курс рубля будет колебаться в диапазоне 75–82 за доллар

Фото: pixabay.com

К осени 2022 года средний курс рубля в паре с американской будет колебаться в диапазоне 75–82 за доллар. Такой консенсус-прогноз будущего российской валюты сделали более десяти экспертов из ведущих финансовых институтов, пишут «Известия» в воскресенье, 8 мая.

По мнению аналитиков, в начале сентября курс рубля будет держаться в диапазоне 75,4–82,2 за доллар. Ослабление нацвалюты может произойти на фоне восстановления импорта в страну и завершения логистических шоков, а также смягчения валютных ограничений Центробанком.

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В ближайшее время рубль может остаться на текущих позициях, полагают эксперты. Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин считает, что курс рубля к доллару на текущих уровнях сохранится до начала августа. В то же время инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин допускает, что к середине мая рубль может отойти к уровню 74–80 за доллар, оставаясь в этих значениях все летние месяцы. Он напомнил, что уже запущен процесс уменьшения ключевой ставки, который работает как один из факторов в пользу ослабления курса российской валюты.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко в беседе с «Лентой.ру» отметил, что укрепление национальной валюты очень позитивно для граждан с точки зрения покупательской способности. Однако с точки зрения макроэкономики крепкий рубль снижает конкурентоспособность отечественной промышленности, указал он.

Рубль, ослабевший после начала спецоперации на Украине, в последние недели укреплялся на фоне ограничений на действия с иностранной валютой и снижения спроса со стороны российских импортеров.

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Марина Совина
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