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В Госдуме назвали плюсы и минусы ослабления доллара для России

Депутат Кравченко назвал минусом укрепления рубля снижение конкурентоспособности

Фото: Fawaz Salman / Reuters

Стабилизация курса национальной валюты говорит о том, что экономика России сегодня находится в стабильном положении, однако есть как плюсы, так и минусы курсовой разницы, рассказал «Ленте.ру» первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко.

С одной стороны, укрепление национальной валюты очень позитивно для граждан, с точки зрения покупательской способности, считает депутат. «Особенно если это касается товаров иностранного производства, потому что, чем рубль крепче, тем дешевле и доступнее становятся продукты иностранного производства», — уточнил он.

Однако с точки зрения макроэкономики крепкий рубль снижает конкурентоспособность отечественной промышленности, отметил Кравченко. «Поскольку в цене продукта сильно увеличивается стоимость рабочей силы. Поэтому с точки зрения макроэкономики это скорее негативно влияет, но, я считаю, что здесь очень важен баланс, и, на мой взгляд, с точки зрения баланса рубль еще может немножко укрепиться для того, чтобы было выгодно и потребителю, и производителю», — заключил депутат.

Во время торгов на Московской бирже, как свидетельствуют данные площадки, 4 мая курс доллара упал ниже 69 рублей впервые с июня 2020 года,. В начале торгов американская валюта подешевела до 68,63 рубля. Евро опустился до 72 рублей.

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Екатерина Смирная
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