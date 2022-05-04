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Экономика

Курс доллара упал ниже 69 рублей впервые с июня 2020 года

Курс доллара на Мосбирже упал ниже 69 рублей впервые с июня 2020 года

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Во время торгов на Мосбирже в среду, 4 мая, курс доллара упал ниже 69 рублей. Это произошло впервые с июня 2020 года, свидетельствуют данные площадки. В начале торгов американская валюта подешевела до 68,63 рубля. Евро опустился до 72 рублей.

В ходе торгов курс американской валюты снижался на 1,04 процента и составлял 70,22 рубля, а евро — 73,7 рубля. После роста на открытии российский фондовый рынок перешел к снижению. К 11 утра индекс Мосбиржи просел на 0,86 процента, а РТС потерял 0,05 процента.

Курс доллара от TradingView

Настроения на рынке определяет внешний фон. Ранее стало известно, что Еврокомиссия намерена предложить отключить еще два российских банка от международной платежной системы SWIFT. Кроме того, шестой пакет санкций против России, который сейчас разрабатывает Европейский союз (ЕС), предполагает отказ от импорта нефти из России в течение шести месяцев.

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Платон Щукин
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