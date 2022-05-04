Российский фондовый рынок открылся ростом

Торги 4 мая открылись ростом основных фондовых индексов

Торги на российском фондовом рынке в среду, 4 мая, открылись ростом основных индексов. Об этом свидетельствуют данные площадки. Индекс Мосбиржи к 10:00 по московскому времени прибавил 0,56 процента, РТС вырос на 4,06 процента. Курс доллара в начале торгов упал ниже 69 рублей, а евро — до 72 рублей.

Судя по данным Мосбиржи, доллар по итогам апреля упал на 12,06 рубля, евро — на 17,75 рубля. За апрель индекс Мосбиржи упал на 9,56 процента, РТС вырос на 5,9 процента. С начала года эти индикаторы показали падение на 35,44 и 32,23 процента соответственно.

Основным фактором, действующим на рынок, остается внешний фон. Ожидается, что шестой пакет санкций Еврокомиссия представит уже в среду, 4 мая. По информации СМИ, она собирается предложить отключение «Московского кредитного банка» и Россельхозбанка от всемирной платежной системы SWIFT.

Ранее сообщалось, что Россия смогла избежать дефолта и перевела 650 миллионов долларов по еврооблигациям со сроком погашения в 2022 и 2042 годах. Следующие платежи по облигациям с погашением в 2026 и 2036 годах должны быть произведены 27 мая.