Российский фондовый рынок закрылся ростом

Торги на Мосбирже 29 апреля закрылись ростом основных фондовых индексов

Торги на российском фондовым рынке в пятницу, 29 апреля, закрылись ростом основных индексов. Об этом свидетельствуют данные площадки. К окончанию основной сессии индекс Мосбиржи прибавил 2,58 процента, а РТС — 3,8 процента.

К завершению дня курс доллара потерял 0,81 процента и составил 71,24 рубля, курс евро опустился на 0,57 процента — до 74,8 рубля. Судя по данным Мосбиржи, доллар по итогам апреля упал на 12,06 рубля, евро — на 17,75 рубля. За апрель индекс Мосбиржи упал на 9,56 процента, РТС вырос на 5,9 процента. С начала года эти индикаторы показали падение на 35,44 и 32,23 процента соответственно.

На заседании 29 апреля Центробанк понизил ключевую ставку на три процентных пункта — до 14 процентов годовых. По оценкам регулятора, годовая инфляция в России составит 18–23 процента в 2022 году. В 2023-м она снизится до 5–7 процентов и вернется к 4 процентам в 2024-м. В текущем году ВВП страны снизится на 8-10 процентов. При этом пик инфляции придется на конец 2022 года.