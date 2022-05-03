Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Стало известно о сумевшей избежать дефолта России

Bloomberg заявил о получении держателями евробондов выплат от России

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Россия успешно перевела 650 миллионов долларов по еврооблигациям со сроком погашения в 2022 и 2042 годах. Об этом сообщил Bloomberg.

Таким образом, утверждает агентство, Москва сумела избежать технического дефолта.

Три инвестора на условиях анонимности подтвердили, что их банки-хранители получили платежи. Следующие платежи по облигациям с погашением в 2026 и 2036 годах должны быть произведены 27 мая.

29 апреля российский Минфин сообщил, что исполнил в долларах обязательства по двум выпускам суверенных еврооблигаций. Выплата купонного дохода и погашение евробондов «Россия-2022» на 564,8 миллиона долларов и «Россия-2042» на 84,4 миллиона доведены до платежного агента по этим бумагам — лондонского Citibank. Таким образом, обязательства по обслуживанию суверенных еврооблигаций исполняются с соблюдением условий, отметили в ведомстве.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина отвергла возможность дефолта в стране, так как у Минфина достаточно ресурсов для выполнения своих обязательств.

В свою очередь глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен уверена, что на фоне западных санкций дефолт в России является вопросом времени. По ее мнению, эффект ограничительных мер проникает в российскую экономику все сильнее, и процесс не остановить.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Новым командующим силами НАТО в Европе стал генерал с научной степенью по России
Минобороны рассказало о рейдах СБУ по выявлению пророссийски настроенных жителей
Путин и Лукашенко поговорили по телефону
Постпред отказалась считать ситуацию на Украине войной между США и Россией
Стало известно о сумевшей избежать дефолта России
Постпред США в ООН запланировала посетить окрестности Сирии
Минобороны РФ заявило о размещении украинскими боевиками РСЗО и техники в школах
Московский священник призвал мужчин перестать скрывать свои слезы
Пушилин рассказал о приезде Соловьева в Мариуполь
Белый дом призвал Россию снизить накал риторики в отношении ядерной войны
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.