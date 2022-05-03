Стало известно о сумевшей избежать дефолта России

Bloomberg заявил о получении держателями евробондов выплат от России

Россия успешно перевела 650 миллионов долларов по еврооблигациям со сроком погашения в 2022 и 2042 годах. Об этом сообщил Bloomberg.

Таким образом, утверждает агентство, Москва сумела избежать технического дефолта.

Три инвестора на условиях анонимности подтвердили, что их банки-хранители получили платежи. Следующие платежи по облигациям с погашением в 2026 и 2036 годах должны быть произведены 27 мая.

29 апреля российский Минфин сообщил, что исполнил в долларах обязательства по двум выпускам суверенных еврооблигаций. Выплата купонного дохода и погашение евробондов «Россия-2022» на 564,8 миллиона долларов и «Россия-2042» на 84,4 миллиона доведены до платежного агента по этим бумагам — лондонского Citibank. Таким образом, обязательства по обслуживанию суверенных еврооблигаций исполняются с соблюдением условий, отметили в ведомстве.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина отвергла возможность дефолта в стране, так как у Минфина достаточно ресурсов для выполнения своих обязательств.

В свою очередь глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен уверена, что на фоне западных санкций дефолт в России является вопросом времени. По ее мнению, эффект ограничительных мер проникает в российскую экономику все сильнее, и процесс не остановить.