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Украинский ОМОНовец сдал российским военным замаскированный оружейный склад

Украинский ОМОНовец отказался устроить диверсии и сдал российским военным склад с оружием

Фото: РИА Новости

Командир роты особого назначения главного управления национальной полиции Херсонской области подполковник Николай Саламаха добровольно сдался российским военным и показал замаскированный оружейный склад. Кроме того украинский ОМОНовец рассказал, что отказался выполнять приказы киевских властей, планировавших устроить диверсии в тылу на освобожденных территориях Херсонщины, сообщает РИА Новости.

Российские солдаты осмотрели оружейный склад, обнаружив там 80 ящиков с патронами калибра 7,62, 40 ящиков с гранатами, а также 50 единиц стрелкового оружия и два пулемета, с 100 коробами патронов.

Кроме того, по словам Саламахи, он должен был стать командиром особого подразделения, чьей миссией являлось проведение диверсионных операций на территории Херсонской области. Он объяснил, что не стал выполнять распоряжения Киева, поскольку является наследником ветерана Великой Отечественной войны и чтит память своего предка, что не позволяет ему «воевать против русских братьев и мирного населения Херсона».

Ранее Минобороны России обвинило украинских националистов в применении антигуманной тактики ведения боя. Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что схожие подходы применяли в нацистской Германии в отношении мирного населения.

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Марина Совина
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