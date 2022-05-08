Минобороны обвинило украинских националистов в антигуманной тактике ведения боя

Минобороны заявило, что националисты осознанно применяют антигуманную тактику ведения боя

Минобороны России обвинило украинских националистов в применении антигуманной тактики ведения боя. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает РИА Новости.

По его словам, схожие подходы применяли в нацистской Германии в отношении мирного населения, поэтому после окончания Второй мировой войны лидеры стран мирового сообщества разработали и документально закрепили большинство принципов международного гуманитарного права.

Мизинцев подчеркнул, что об осознанном использовании антигуманной тактики ведения боя свидетельствует большое количество ежедневных нарушений гуманитарных норм и Женевских конвенций, в том числе размещение тяжелого вооружения в жилых домах, использование гражданских лиц в качестве живого щита и объектов гражданской инфраструктуры в военных целях.

Ранее начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации заявил, что боевики территориальной обороны и Служба безопасности Украины (СБУ) проводят рейды по выявлению пророссийски настроенных жителей в украинских городах. Жителей, в телефонах которых находят переписки подобного содержания, вызовы на номера российских абонентов задерживают и увозят в неизвестном направлении.

