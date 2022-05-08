Диетолог перечислила продукты с омолаживающим эффектом

Диетолог Соломатина: овощи, белки и продукты ферментации оказывают омолаживающее действие

Диетолог Елена Соломатина перечислила продукты питания, обладающие омолаживающим эффектом. Об этом она рассказала «Вечерней Москве».

По словам специалиста, в рацион питания долгожителей входит большое количество овощей, кисломолочных и белковых продуктов, а также продуктов ферментации.

«Во многих местах, где сохранились долгожители, они едят ферментированные продукты. Мы в основном только капусту заквашиваем, моченые яблоки — редкость, моченые ягоды — тоже», — пояснила диетолог.

Соломатина также порекомендовала включить в рацион продукты с янтарной кислотой в составе: ее содержит квашенная капуста или зеленый крыжовник. Она также напомнила о пользе окрашенных в черный цвет ягод и плодов — черники, голубики, ежевики, сливы, черноплодной рябины.

Омолаживающее действие оказывают и омега-3 жирные кислоты: они содержатся в жирной рыбе и льняном масле, отметила врач.

Ранее диетологи назвали продукты, употребление которых ускоряет процесс старения и заставляет выглядеть на десять лет старше. Специалист Триста Бест предупредила, что таким действием обладают полуфабрикаты, поскольку в них содержатся опасные жиры, рафинированные углеводы, сахар и конечные продукты гликирования. Диетолог Кайли Иванир добавила, что отсутствие клетчатки в рационе также ускоряет процесс старения.