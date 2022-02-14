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Диетологи назвали заставляющую выглядеть на десять лет старше еду

Диетолог Бест назвала полуфабрикаты продуктом, ускоряющим процесс старения

Фото: Negar Mz / Unsplash

Диетологи назвали продукты, употребление которых ускоряет процесс старения и заставляет выглядеть на десять лет старше. Их слова приводит Eat This Not That!

Специалисты объяснили, что есть еда с омолаживающим эффектом, а есть в буквальном смысле заставляющие состариться на десять лет раньше продукты. Диетолог Триста Бест предупредила, что таким действием обладают полуфабрикаты, поскольку в них содержатся опасные жиры, рафинированные углеводы, сахар и конечные продукты гликирования — вредные вещества, которые повышают риск развития заболеваний сердца, сахарного диабета второго типа, онкологических заболеваний и даже болезни Альцгеймера.

Диетолог Кайли Иванир добавила, что отсутствие клетчатки в рационе также ускоряет процесс старения. «Ежедневное потребление клетчатки очень важно, поскольку она не только поддерживает здоровое пищеварение, но и, как было доказано, помогает снизить уровень холестерина, контролировать вес и даже предотвратить диабет и сердечно-сосудистые заболевания», — отметила она. Чтобы есть больше клетчатки, она предложила сделать овсянку частью завтрака или добавить фасоль к основному блюду на обед.

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Большое количество сахара не лучшим образом сказывается на состоянии кожи и организма, отмечает диетолог Джанет Колман. Она сослалась на исследование, согласно которому чрезмерное употребление сахара, который в том числе может содержаться в полуфабрикатах, может привести к снижению активности и нежелательному набору веса у пожилых людей.

Диетолог Кара Ландау посоветовала добавить пребиотки в ежедневный рацион, поскольку они помогают поддерживать здоровье кишечника, которое напрямую влияет на состояние кожи и организма.

Ранее американский диетолог Триста Бест назвала продукты, которые замедляют старение организма после 50 лет. Бест порекомендовала добавить в рацион растительную пищу.

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