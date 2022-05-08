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Минобороны сообщило о запрете вещания российских телеканалов в Одесской области

Минобороны РФ: в Одесской области запретили вещание российских и молдавских телеканалов

Фото: Pixabay

Власти Одесской области запретили вещание российских и молдавских телеканалов в украинском регионе. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает ТАСС.

«Администрация Одесской области с целью ограничения информационного пространства и лишения людей доступа к альтернативному мнению об обстановке вокруг специальной военной операции запретила работу провайдеров спутникового телевидения, осуществляющих трансляцию российских и молдавских телеканалов», — указал представитель Минобороны.

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Мизинцев добавил, что местных жителей насильно принуждают демонтировать спутниковое оборудование. В случае отказа, по словам генерала, их «бездоказательно обвиняют в пророссийских взглядах», отбирают компьютеры и смартфоны. Граждан увозят в неизвестном направлении, их дальнейшая судьба неизвестна, добавил он.

Представитель Минобороны заключил, что подобные действия Киева говорят о желании скрыть происходящее в стране и «свидетельствуют о полном безразличии к судьбам миллионов украинцев».

Ранее Мизинцев заявил, что украинские националисты применяют антигуманную тактику ведения боя. По его словам, схожие подходы применяли в нацистской Германии в отношении мирного населения, поэтому после окончания Второй мировой войны лидеры стран мирового сообщества разработали и документально закрепили большинство принципов международного гуманитарного права.

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Марина Совина
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