Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Чешский город лишил депутата Госдумы статуса почетного гражданина

Власти города Чески-Будеевице лишили статуса почетного гражданина Валентину Терешкову

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Муниципальные власти чешского Чески-Будеевице лишили статуса почетного гражданина города депутата Госдумы, первую женщину-космонавта Валентину Терешкову. Такое решение последовало из-за ее поддержки российской спецоперации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Mlada fronta DNES.

Уточняется, что Терешкова получила данный статус в 1979 году.

В мае 2021 года депутаты Чески-Будеевице отклонили предложение лишить первую женщину-космонавта статуса почетного гражданина. Тогда с подобной инициативой выступил депутат Шимоном Геллером. Однако из 42 депутатов только четверо проголосовало за.

Ранее в понедельник, 9 мая, стало известно о том, что пражские муниципальные власти лишили маршала Советского Союза Ивана Конева статуса почетного гражданина, которого он был удостоен 6 июня 1945 года.

С данным предложением выступил мэр чешской столицы Зденек Гржиб. В качестве причины такого шага приводится деятельность военачальника после капитуляции Третьего рейха, включая причастность к подавлению антикоммунистического восстания 1956 года в Венгрии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Глава МВД Польши попытался оправдать нападение на посла России в Варшаве
Диас назвал Чимаева и Макгрегора трусами
Минобороны РФ сообщило о сорванных попытках ВСУ захватить остров Змеиный
Кадыров рассказал о найденном в освобожденной Попасной зарубежном оружии
Цена нефти опустилась до 106 долларов
Российский дерматолог перечислил опасные для здоровья украшения
Город Попасная перешел под полный контроль сил ЛНР и России
В Петербурге в акции «Бессмертный полк» участвовали более миллиона человек
Вышел трейлер третьего сезона сериала «Любовь. Смерть. Роботы»
В Госдуме отреагировали на создание рабочей группы по валютным вопросам
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.