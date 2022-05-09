Чешский город лишил депутата Госдумы статуса почетного гражданина

Власти города Чески-Будеевице лишили статуса почетного гражданина Валентину Терешкову

Муниципальные власти чешского Чески-Будеевице лишили статуса почетного гражданина города депутата Госдумы, первую женщину-космонавта Валентину Терешкову. Такое решение последовало из-за ее поддержки российской спецоперации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Mlada fronta DNES.

Уточняется, что Терешкова получила данный статус в 1979 году.

В мае 2021 года депутаты Чески-Будеевице отклонили предложение лишить первую женщину-космонавта статуса почетного гражданина. Тогда с подобной инициативой выступил депутат Шимоном Геллером. Однако из 42 депутатов только четверо проголосовало за.

Ранее в понедельник, 9 мая, стало известно о том, что пражские муниципальные власти лишили маршала Советского Союза Ивана Конева статуса почетного гражданина, которого он был удостоен 6 июня 1945 года.

С данным предложением выступил мэр чешской столицы Зденек Гржиб. В качестве причины такого шага приводится деятельность военачальника после капитуляции Третьего рейха, включая причастность к подавлению антикоммунистического восстания 1956 года в Венгрии.