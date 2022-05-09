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Глава Еврокомиссии поддержала отмену принципа единогласного голосования в ЕС

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен поддержала отмену принципа единогласного голосования в ЕС

Фото: Pool / Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала предложения о реформировании Европейского союза (ЕС). Об этом пишет РИА Новости.

В том числе, выступая на церемонии закрытия общественной конференции «Будущее Европы» в Страсбурге, фон дер Ляйен высказалась за отмену принципа единогласного голосования при принятии ключевых решений. Она также подчеркнула, что всегда заявляла о бессмысленности обязательного единогласного голосования в некоторых сферах.

Политик также поддержала идею о предоставлении Брюсселю больших полномочий в здравоохранении и обороне. Фон дер Ляйен подчеркнула, что всегда будет на стороне тех, кто хочет реформировать ЕС «с целью обеспечить его лучшую работоспособность».

4 мая Европарламент (ЕП) принял резолюцию, в которой поддержал проведение глубинных реформ Европейского союза. Соответствующий документ был принят по итогам общественных консультаций с жителями европейских стран в рамках конференции «Будущее Европы». Предлагаемые реформы включают изменение основополагающих положений Евросоюза.

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Сергей Равин
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