Европарламент предложил реформировать Евросоюз

Европарламент принял резолюцию с призывом провести глубинные реформы Евросоюза

Европарламент (ЕП) принял резолюцию, в которой поддержал проведение глубинных реформ Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распространенный ЕП документ, принятый по итогам общественных консультаций с жителями европейских стран в рамках конференции «Будущее Европы».

Предлагаемые реформы включают изменение основополагающих документов Евросоюза.

«Парламент признает, что амбициозные и конструктивные предложения, сформулированные по итогам конференции, требуют пересмотра договоров, в частности, чтобы обеспечить большую простоту, прозрачность, ответственность и демократию внутри ЕС», — отмечается в сообщении.

В частности, в числе одобренных предложений указана отмена принципа принятия важнейших решений единогласно. По мнению евродепутатов, это мешает эффективной работе ЕС.

Кроме того, предлагается наделить депутатов Европарламента законодательной инициативой и полномочиями в вопросах здравоохранения, энергетики, миграции и обороны. Сейчас эти вопросы находятся в ведении национальных правительств.

Для введения реформ ЕП должен сформулировать конкретные предложения и предложить их на рассмотрение Совета Евросоюза, который представляет все страны ЕС. Также может потребоваться проведение национальных референдумов в европейских странах.

В январе 2022 года французский президент Эммануэль Макрон, председательствующий в Евросовете, заявил, что Франция предложит реформу Шенгенской зоны. По его мнению, такая реформа необходима для укрепления внешних границ Европейского союза и борьбы с миграционным кризисом.