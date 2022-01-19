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Макрон запланировал реформу Шенгенской зоны

Макрон: заняв председательство в ЕС, Франция предложит реформу Шенгенской зоны

Фото: Globallookpress.com

В рамках своего председательства в Евросоюзе Франция предложит реформу Шенгенской зоны. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон, презентуя программу будущего председательства на сессии Европарламента в Страсбурге, передает ТАСС.

Лидер Пятой республики заявил, что такая реформа необходима для укрепления внешних границ Европейского союза и борьбы с миграционным кризисом.

1 января Макрон заявил, что, сменив Словению во главе ЕС, Франция будет укреплять суверенитет Евросоюза. Макрон отметил, что суверенная Европа — это в первую очередь «Европа, способная контролировать свои границы». По его словам, в последнее время важность защиты территории показал «кризис на восточной границе» ЕС.

Заняв на следующие полгода председательство в ЕС, Франция сделает своим приоритетом обеспечение безопасности европейцев и принятие миграционного вызова. Это поможет избежать ситуаций высокой напряженности и гибридных войн, добавил Макрон.

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Николай Чигасов
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