Макрон рассказал о приоритетах Франции во время председательства в Совете ЕС

Франция, которая с 1 января приступила к исполнению обязанностей председателя Совета Евросоюза на смену Словении, намерена укреплять суверенитет Европы. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает «Интерфакс».

Теперь на протяжении шести месяцев Франция будет представлять интересы 27государств-членов ЕС перед Еврокомиссией и европарламентом. Макрон отметил, что суверенная Европа — это, в первую очередь, «Европа, способная контролировать свои границы». По его словам, в последнее время важность защиты территории показал «кризис на восточной границе» ЕС.

В связи с этим он подчеркнул, что защита границ является приоритетом и необходимым условием для обеспечения безопасности европейцев и принятия миграционного вызова. Также это поможет избежать ситуаций высокой напряженности и гибридных войн, добавил Макрон.

При этом министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Париж может рассчитывать на полную поддержку Берлина в данном вопросе, пишет France 24. По ее словам, эти две страны, «как самые близкие друзья в сердце Европы, несут особую ответственность за единый Европейский Союз, способный действовать и ориентированный на будущее». В правительстве Германии пояснили, что соперничество между мировыми державами, такими как США, Китай и Россия, негативно сказывается на ЕС.

Ранее посол России в Париже Алексей Мешков выразил надежду на восстановление доверительных отношений между Москвой и Европейским союзом при председательстве Франции в Совете ЕС. По его словам, на данный момент в объединении нарастают антироссийские фобии и установки, не обоснованные ничем, кроме идеологизированного противостояния.