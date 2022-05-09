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МИД Италии запретил Киеву использовать поставленное оружие для ударов по России

В МИД Италии заявили о недопустимости ударов по территории России поставляемым оружием

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что поставляемое Римом Киеву оружие не может использоваться для поражения территории России. Об этом он сказал в ходе ток-шоу на телеканале Rai 1.

«Мы должны оказывать поддержку Украине и ее армии в целях законной самозащиты, но в то же время Италия продолжает работать над достижением мира. Но мы не можем поставлять оружие, чтобы [с его помощью] наносить удары по российской территории», — сообщил Ди Майо.

В мае министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини заявил, что страна продолжит оказывать Украине военную помощь, в частности, поставит установки по нейтрализации огневых точек. «На основании закона и развития ситуации "на земле" Италия продолжит оказывать поддержку Украине в ее оборонительных целях от России», — сказал он. Отмечается, что до конца года Киеву также направят военное оборудование и обмундирование. Список поставляемых материалов засекречен.

Ранее в апреле стало известно, что Италия возобновила работу посольства на Украине. Посол Итальянской республики Франческо Дзадзо вернулся на Украину.

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Сергей Равин
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