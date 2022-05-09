МИД Италии запретил Киеву использовать поставленное оружие для ударов по России

В МИД Италии заявили о недопустимости ударов по территории России поставляемым оружием

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что поставляемое Римом Киеву оружие не может использоваться для поражения территории России. Об этом он сказал в ходе ток-шоу на телеканале Rai 1.

«Мы должны оказывать поддержку Украине и ее армии в целях законной самозащиты, но в то же время Италия продолжает работать над достижением мира. Но мы не можем поставлять оружие, чтобы [с его помощью] наносить удары по российской территории», — сообщил Ди Майо.

В мае министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини заявил, что страна продолжит оказывать Украине военную помощь, в частности, поставит установки по нейтрализации огневых точек. «На основании закона и развития ситуации "на земле" Италия продолжит оказывать поддержку Украине в ее оборонительных целях от России», — сказал он. Отмечается, что до конца года Киеву также направят военное оборудование и обмундирование. Список поставляемых материалов засекречен.

Ранее в апреле стало известно, что Италия возобновила работу посольства на Украине. Посол Итальянской республики Франческо Дзадзо вернулся на Украину.