Министр обороны Италии заявил о поставке Украине установки по нейтрализации огневых точек

Италия продолжит оказывать Украине военную помощь, в частности, поставит установки по нейтрализации огневых точек, заявил министр обороны страны Лоренцо Гуэрини. Его слова приводит агентство ANSA.

«На основании закона и развития ситуации "на земле" Италия продолжит оказывать поддержку Украине в ее оборонительных целях от России, в том числе снабжая установками по нейтрализации огневых точек», — сказал он. По словам министра, Италия ранее уже поставила Украине противотанковое оружие, системы ПВО сверхмалой дальности, минометы, артиллерийские боеприпасы, системы связи, средства индивидуальной защиты и наборы предметов первой необходимости.

Отмечается, что до конца года Киеву также направят военное оборудование и обмундирование. Список поставляемых материалов засекречен.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила позицию Италии по антироссийским санкциям. Дипломат назвала позицию итальянских властей неприличной, напомнив, что именно Россия первой оказала республике помощь в борьбе с пандемией COVID-19.