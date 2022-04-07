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Захарова осудила позицию Италии по санкциям и напомнила о помощи в пандемию

Представитель МИД России Захарова назвала позицию Италии по санкциям неприличной

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Выступая за ужесточение санкций против России, власти Италии забывают, что именно Москва первой оказала им помощь в борьбе с пандемией COVID-19. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, цитату приводит РИА Новости.

Она назвала позицию итальянских властей неприличной. «Италия, наверное, забыла, кто им протянул руку помощи в этот сложнейший момент жизненный... И вот сейчас Италия со всем ее руководством стоит в авангарде атаки на нашу страну», — возмутилась Захарова.

Дипломат ранее осудила предложение премьер-министра Италии Марио Драги заморозить активы Центробанка (ЦБ) России. Она задалась вопросом, какие санкции Драги инициировал «против Италии, которая участвовала в агрессии против Ирака», который «не имел общих границ с Италией, не вооружался против Италии и не убивал этнических итальянцев».

Виктория Кондратьева
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