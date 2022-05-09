Борис Джонсон счел героическими усилия советского народа в годы войны с нацизмом

Премьер Британии Джонсон заявил о героической роли советского народа в борьбе с нацизмом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о героической роли советского народа в победе над нацизмом в годы Второй мировой войны. Его слова приводит газета Evening Standard.

«Россияне поступают правильно, отмечая свою героическую роль в деле [нанесения] поражения нацизму», — сказал Джонсон. При этом он выразил мнение, что на фоне украинского кризиса Москва оказалась в ситуации, из которой «нельзя выйти победителем».

Ранее в апреле премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о планах усилить санкции против России. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы заморить голодом военную машину Путина», — пообещал он. Политик добавил, что Лондон готов также усилить военную поддержку Украины и пакет гуманитарной помощи.