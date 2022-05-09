Глава МВД Польши попытался оправдать нападение на посла России в Варшаве

Глава МВД Польши Каминьский попытался оправдать нападение на посла России Андреева

Неизвестные напали на посла России в Варшаве во время празднования Дня Победы

Начало событий в новости Неизвестные напали на посла России в Варшаве во время празднования Дня Победы

Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский попытался оправдать нападение на посла России Сергея Андреева в Варшаве. Он поделился своей точкой зрения в Twitter.

«Собрание противников российской агрессии на Украину, где каждый день происходит преступление геноцида, было законным. Эмоции украинских женщин, участвующих в манифестации, чьи мужья мужественно борются за защиту Родины, понятны», — написал Каминьский в соцсети.

Он отметил, что «польские власти не рекомендовали послу России возлагать цветы 9 мая в Варшаве».

В понедельник, 9 мая, неизвестные активисты напали на посла России в Польше Сергея Андреева во время памятных мероприятий на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве. Его облили жидкостью красного цвета и не дали возложить венок в честь празднования Дня Победы. Андреева сопровождали его жена и группа российских дипломатов.