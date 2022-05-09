Молдавия призвала к выводу российских войск из Приднестровья

Премьер Молдавии Гаврилица призвала к выводу российских военных из Приднестровья

Молдавия при помощи платформы ООН призвала к выводу российских военных с территории Приднестровья, поскольку хочет найти мирное решение конфликта. Об этом заявила премьер республики Наталья Гаврилица, ее слова передает РИА Новости.

Гаврилица заявила, что Молдавия использует платформу ООН, чтобы просить о выводе российских военных «с приднестровской территории Молдавии и обратить внимание на нарушение прав человека в регионе, которые контролируются непризнанным режимом». Она отметила, что нахождение этих тем в резолюциях ООН сохраняет проблему приднестровского конфликта в повестке мирового сообщества, а также подчеркнула необходимость мирного решения конфликта.

Известно, что Генеральная ассамблея ООН в июне 2018 года призвала Россию вывести войска из Приднестровья, резолюцию поддержали 64 государства, против выступили 14, еще 83 страны воздержались.

Ранее президент ПМР Вадим Красносельский заявил, что международное признание самопровозглашенной Приднестровской Молдавской республики должно осуществиться демократически, без военных действий и потери жизней граждан. Политик отверг идею, что война — приемлемый способ изменения статуса непризнанной державы.