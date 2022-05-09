Аналитик из США назвал планы по отказу от нефти из России экономическим суицидом

Аналитик Bloomberg Ли назвал экономическим суицидом планы Запада по отказу от нефти из РФ

Аналитик Bloomberg Джулиан Ли назвал планы западных стран по отказу от нефти из России экономическим суицидом. Его статья опубликована на сайте издания.

В частности, Ли обратил внимание на позицию Венгрии, Словакии и Хорватии, которые выступили против отказа от российской нефти в ближайшие полгода. Он пояснил, что нефтеперерабатывающие заводы там построены специально для переработки сырья из России. Поиск альтернативных решений создаст для этих стран серьезные проблемы.