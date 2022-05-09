Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Аналитик из США назвал планы по отказу от нефти из России экономическим суицидом

Аналитик Bloomberg Ли назвал экономическим суицидом планы Запада по отказу от нефти из РФ

Фото: Jeff Mcintosh / Keystone Press Agency / Global Look Press

Аналитик Bloomberg Джулиан Ли назвал планы западных стран по отказу от нефти из России экономическим суицидом. Его статья опубликована на сайте издания.

В частности, Ли обратил внимание на позицию Венгрии, Словакии и Хорватии, которые выступили против отказа от российской нефти в ближайшие полгода. Он пояснил, что нефтеперерабатывающие заводы там построены специально для переработки сырья из России. Поиск альтернативных решений создаст для этих стран серьезные проблемы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Минобороны сообщили о попытках ВСУ захватить остров Змеиный
Диетолог развеяла мифы о здоровом перекусе
В Белом доме рассказали о желании Байдена посетить Украину
Аналитик из США назвал планы по отказу от нефти из России экономическим суицидом
Молдавия призвала к выводу российских войск из Приднестровья
Илон Маск заявил о готовности попасть в ад
Полиция взорвала подозрительный автомобиль в центре Лондона
Стало известно об отъезде инвестора Калви из России до начала спецоперации
В США рассказали об исчерпании средств на военную помощь Украине
Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.