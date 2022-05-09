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На Украине погиб голландский наемник из иностранного легиона ВСУ

Telegraaf: на востоке Украины погиб 55-летний голландский наемник иностранного легиона ВСУ

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

На востоке Украины погиб 55-летний голландский наемник, который ранее служил в рядах иностранного легиона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает нидерландское издание Telegraaf со ссылкой на членов семьи погибшего.

По данным СМИ, 4 мая голландец погиб в ходе артиллерийского обстрела в Харьковской области. Отмечается, что это первый случай гибели гражданина Нидерландов в ходе конфликта. Официальные власти на данный момент не подтвердили смерть наемника.

«Он ни разу не пожалел о своем решении», — так прокомментировала его смерть дочка. Известно, что в марте 2022 года на Украине насчитывалось более 70 граждан Нидерландов, которые вступили в ряды ВСУ.

Ранее стало известно, что МИД Хорватии заявил о задержании своего гражданина на территории Украины. По данным телеканала HRT, мужчину задержали в Мариуполе, когда он пытался выйти вместе с бойцами ВСУ.

До этого СМИ Хорватии неоднократно сообщали о «добровольцах», которые решили поехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне Киева. О прибытии 200 хорватских наемников также говорил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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Дмитрий Сотак
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