Народная милиция ДНР сообщила, что хорватский наемник выполнял приказ военных Украины

Народная милиция ДНР раскрыла подробности задержания гражданина Хорватии. Новые данные в субботу, 7 мая, приводит РИА Новости в своем Telegram-канале.

На записи, публикуемой в канале агентства, показан задержанный — им оказался Векослав Пребег.

Ранее стало известно, что МИД Хорватии заявил о задержании своего гражданина на территории Украины. По данным телеканала HRT, мужчину задержали в Мариуполе, когда он пытался выйти вместе с бойцами ВСУ.