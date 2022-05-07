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МИД Хорватии заявил о задержании своего гражданина на Украине

МИД Хорватии подтвердил задержание хорватского гражданина на Украине военными ВС РФ

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

МИД Хорватии заявил о задержании своего гражданина на территории Украины. Об этом в субботу, 7 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал HRT.

По данным телеканала, мужчину задержали в Мариуполе, когда он, как отмечается, пытался выйти вместе с бойцами ВСУ. В настоящее время подробных данных о гражданине Хорватии не приводится, однако известно, что МИД официально подтвердил информацию об этом. Кроме того, ведомство работает с властями Украины над разрешением вопроса по своему гражданину.

РИА Новости уточняет, что хорватские СМИ ранее неоднократно сообщали о «добровольцах», которые решили поехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне Киева. О прибытии 200 хорватских наемников также говорил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Ранее в субботу, 7 мая, основатель бригады «Восток» Александр Ходаковский сообщил, что бойцы ВСУ вышли с завода «Азовсталь» в Мариуполе с белым флагом. Украинские военные пошли по главной дороге, к ним также начали выдвигаться российские военные «в качестве парламентеров».

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Варвара Кошечкина
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