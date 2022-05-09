Российская певица Нюша объяснила переезд в Израиль

Певица Нюша объяснила переезд в Израиль изучением новой профессии

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, объяснила переезд в Израиль изучением новой профессии. На ее видео в соцсетях обратили внимание в «Газете.ru».

По словам знаменитости, она приняла решение об эмиграции в Тель-Авив, чтобы освоить профессию актрисы. «На этот раз я приехала сюда, чтобы встретиться с педагогом по актерскому мастерству», — уточнила она. Кроме того, она продемонстрировала диалог с наставником, который положительно отозвался о ее потенциале и пообещал помочь с карьерой на международном уровне.

Отмечается, что в начале февраля 2022 года певица с семьей уехала из России в ОАЭ из-за бизнеса мужа.

Ранее в мае переехавшая в Латвию народная артистка России Чулпан Хаматова нашла работу в Новом Рижском театре. Отмечается, что актриса присоединилась к составу театра еще в марте 2022 года. В интервью Екатерине Гордеевой она рассказала, что во время начала спецоперации была в отпуске и «хотела переждать», однако затем приняла решение об эмиграции.