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Покинувшая Россию Чулпан Хаматова нашла работу в Риге

Покинувшая Россию Чулпан Хаматова вошла в труппу Нового Рижского театра

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Переехавшая в Латвию народная артистка России Чулпан Хаматова нашла работу в Новом Рижском театре. Она появилась в составе актерской труппы на сайте учреждения.

Отмечается, что актриса присоединилась к составу театра еще в марте 2022 года.

В том же месяце стало известно, что Хаматова уволилась из московского театра «Современник» и уехала в Латвию из-за специальной военной операции на территории Украины. В интервью Екатерине Гордеевой она рассказала, что во время начала спецоперации она была в отпуске и «хотела переждать», однако затем приняла решение об эмиграции. Тогда же сообщалось, что руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис пригласил Хаматову войти в труппу учреждения.

На фоне отъезда Хаматовой из России в Госдуме предложили лишить ее звания народной артистки России. Сама актриса рассказывала, что никогда серьезно не относилась к этому званию.

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Евгений Шульгин
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