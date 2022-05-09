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Полиция взорвала подозрительный автомобиль в центре Лондона

Полиция Лондона взорвала подозрительный автомобиль у Вестминстерского аббатства

Фото: Metropolitan Police

Полиция Лондона провела контролируемые взрывы из-за подозрительного автомобиля недалеко от Вестминстерского аббатства в центре города. Об этом говорится в сообщении ведомства в Twitter.

До того, как устроить два взрыва, ряд окрестных улиц британской столицы был перекрыт. Сейчас оцепление сняли, дороги вновь открылись.

В 2021 году британскую разведку MI5 и полицию обвинили в неспособности предотвратить теракт в Лондоне в ноябре 2019 года, который совершил вышедший на свободу террорист. В вердикте суда присяжных говорилось, что к трагедии привели «серьезные недостатки» в работе межведомственной группы, которая отвечала за наблюдение за Усманом Ханом, который был осужден за подготовку теракта в 2012 году и вышел на свободу в 2018-м.

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Марина Совина
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