Полиция взорвала подозрительный автомобиль в центре Лондона

Полиция Лондона взорвала подозрительный автомобиль у Вестминстерского аббатства

Полиция Лондона провела контролируемые взрывы из-за подозрительного автомобиля недалеко от Вестминстерского аббатства в центре города. Об этом говорится в сообщении ведомства в Twitter.

До того, как устроить два взрыва, ряд окрестных улиц британской столицы был перекрыт. Сейчас оцепление сняли, дороги вновь открылись.

В 2021 году британскую разведку MI5 и полицию обвинили в неспособности предотвратить теракт в Лондоне в ноябре 2019 года, который совершил вышедший на свободу террорист. В вердикте суда присяжных говорилось, что к трагедии привели «серьезные недостатки» в работе межведомственной группы, которая отвечала за наблюдение за Усманом Ханом, который был осужден за подготовку теракта в 2012 году и вышел на свободу в 2018-м.