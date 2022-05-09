Дочь Конева отреагировала на лишение отца статуса почетного гражданина Праги
Дочь маршала Советского Союза Ивана Конева Наталья отреагировала на решение чешских властей лишить ее отца статуса почетного гражданина, которого он был удостоен 6 июня 1945 года. Ее слова приводит радиостанция «Говорит Москва».
Она заметила, что раньше отношение к советскому маршалу было хорошим. «Я это помню, потому что бывала с отцом и в Чехословакии, и в Праге не раз», — рассказала женщина, посчитав, что Прага поступила так напоказ. «А политическая борьба — она уже на совести тех, кто сегодня стоит во главе очень многих наших демократий, которые шли к этой свободе благодаря тем жертвам, которые принесли наш народ и наше государство», — добавила дочь Конева.
Женщина напомнила, что в мае 1945 года в Праге поднялось восстание, жестоко подавленное немцами. «И тогда по открытому радио повстанцы обратились к нашей армии: "Русская армия, помогите!" Они просили о помощи для того, чтобы не были уничтожены люди, протестовавшие против фашизма, открыто, с оружием в руках. И наша армия сделала все. Решение было принято очень быстро. Буквально перепрыгнув через Рудные горы, поспела на помощь Праге», — рассказала Конева, добавив, что власти Чешской Республики не смогут преуменьшить заслуги советских солдат, потому что имеется множество исторических кадров времен освобождения Праги.
Она заметила, что в 1945 году местные жители с ликованием встречали советскую армию, столкнувшуюся с ожесточенным сопротивлением частей «СС». Военные старалась сберечь жизни чехов, добавила Конева.
В понедельник, 9 мая, пражские муниципальные власти лишили маршала СССР статуса почетного гражданина. С данной инициативой выступил мэр чешской столицы Зденек Гржиб. В качестве причины такого шага приводится деятельность военачальника после капитуляции Третьего рейха, включая причастность к подавлению антикоммунистического восстания 1956 года в Венгрии.