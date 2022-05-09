Дочь Конева отреагировала на лишение отца статуса почетного гражданина Праги

Дочь маршала Конева Наталья заявила о невозможности преуменьшить заслуги советских солдат

Дочь маршала Советского Союза Ивана Конева Наталья отреагировала на решение чешских властей лишить ее отца статуса почетного гражданина, которого он был удостоен 6 июня 1945 года. Ее слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

Она заметила, что раньше отношение к советскому маршалу было хорошим. «Я это помню, потому что бывала с отцом и в Чехословакии, и в Праге не раз», — рассказала женщина, посчитав, что Прага поступила так напоказ. «А политическая борьба — она уже на совести тех, кто сегодня стоит во главе очень многих наших демократий, которые шли к этой свободе благодаря тем жертвам, которые принесли наш народ и наше государство», — добавила дочь Конева.

Женщина напомнила, что в мае 1945 года в Праге поднялось восстание, жестоко подавленное немцами. «И тогда по открытому радио повстанцы обратились к нашей армии: "Русская армия, помогите!" Они просили о помощи для того, чтобы не были уничтожены люди, протестовавшие против фашизма, открыто, с оружием в руках. И наша армия сделала все. Решение было принято очень быстро. Буквально перепрыгнув через Рудные горы, поспела на помощь Праге», — рассказала Конева, добавив, что власти Чешской Республики не смогут преуменьшить заслуги советских солдат, потому что имеется множество исторических кадров времен освобождения Праги.

Она заметила, что в 1945 году местные жители с ликованием встречали советскую армию, столкнувшуюся с ожесточенным сопротивлением частей «СС». Военные старалась сберечь жизни чехов, добавила Конева.

В понедельник, 9 мая, пражские муниципальные власти лишили маршала СССР статуса почетного гражданина. С данной инициативой выступил мэр чешской столицы Зденек Гржиб. В качестве причины такого шага приводится деятельность военачальника после капитуляции Третьего рейха, включая причастность к подавлению антикоммунистического восстания 1956 года в Венгрии.