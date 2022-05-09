Во Франции призвали Евросоюз перестать вооружать Киев

Экс-министр транспорта Франции Мариани: ЕС нужно перестать снабжать Украину вооружениями

Экс-министр транспорта Франции Тьерри Мариани рассказал, что в настоящее время страны Евросоюза (ЕС) вынуждены поддерживать коммерческие интересы Вашингтона и выступил с призывом перестать снабжать Киев вооружениями, сообщает ТАСС.

«Нас втягивают в чужую войну. Я считаю, что следует прекратить [вооружать украинскую армию]. Сегодня французской дипломатии нельзя идти на поводу у ЕС и США. Какая у нас дипломатия? Давать оружие украинцам! И чего мы хотим в таком случае, чтобы их убили всех до последнего? А потом, наверное, Байден отправит туда европейцев», — заявил он.

Он добавил, что на сегодняшний день Европа является главным коммерческим представителем США и предложил наградить председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен за проведение политики поощрения импорта американского оружия, газа, нефти и вакцин.

Ранее стало известно, что Канада предоставит дополнительную помощь Украине в размере 38,7 миллиона долларов. Как уточнили канадские власти, пакет включает поставки артиллерии, боеприпасов и легких бронированных машин гражданского назначения.