Премьер Канады заявил о дополнительной военной помощи Украине

Канада предоставит Украине дополнительную военную помощь на 38,7 миллиона долларов

Канада предоставит дополнительную помощь Украине в размере 38,7 миллиона долларов, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу политика.

Как уточнили канадские власти, пакет включает поставки артиллерии, боеприпасов и легких бронированных машин гражданского назначения. «18 камер дронов, включая сервисную поддержку и ремонт, спутниковые снимки высокого разрешения на сумму 11,62 миллиона долларов США, стрелковое оружие и относящиеся к нему боеприпасы на сумму до 774 848 американских долларов, а также дополнительные боеприпасы для гаубиц M777», — говорится в сообщении.

7 мая Трюдо провел переговоры с американским президентом Джо Байденом, по итогам которых стороны договорились о военной помощи Киеву.

22 апреля сообщалось, что Минобороны Канады передало Вооруженным силам Украины (ВСУ) тяжелую артиллерию и гаубицы. Канада также заявила, что завершает отправку бронированных транспортных средств.

Кроме того, премьер-министр Канады сообщил, что решение Москвы ввести санкции против Оттавы не изменят государственный курс по Украине.