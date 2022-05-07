Байден и Трюдо договорились о военной помощи Украине

Президент США Байден и премьер Канады Трюдо договорились о военной помощи Украине

Президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели переговоры. На встрече лидеры обсудили антироссийские меры и договорились продолжить помощь Украине, в том числе военную и материальную. Об этом сообщил Белый дом.

«Оба лидера подчеркнули свою приверженность продолжению привлечения России к ответственности за ее жестокие действия на Украине и рассмотрели текущие усилия по оказанию помощи в обеспечении безопасности правительству Украины, а также экономической и гуманитарной помощи миллионам украинцев», — сказано в сообщении.

22 апреля стало известно, что Минобороны Канады передало Украине тяжелую артиллерию и гаубицы, которые запрашивал Киев. Кроме того, тогда же и сообщалось о финальной стадии процесса передачи Киеву бронированных транспортных средств, которые вскоре будут отправлены.Также премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что решение Москвы ввести санкции против Оттавы не изменят государственный курс по Украине.

