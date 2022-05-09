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Нападение на российского посла в Польше попало на видео

Опубликовано видео с облитым красной краской в Варшаве послом России Сергеем Андреевым

Посла России Сергея Андреева облили красной краской во время попытки возложить цветы на кладбище советских солдат в Польше. Видео инцидента в своем Telegram-канале публикуют «Известия».

Нападение произошло в понедельник, 9 мая, на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве. Андреева сопровождала его супруга и группа дипломатов российского диппредставительства.

По данным ТАСС, агрессивно настроенные поляки и украинцы облила их краской и не дали пройти к мемориалу советским воинам-освободителям.

Прибывшие на место стражи правопорядка взяли ситуацию под контроль и помогли пострадавшим безопасно добраться до машины.

Варвара Кошечкина
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