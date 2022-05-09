Нападение на российского посла в Польше попало на видео
Опубликовано видео с облитым красной краской в Варшаве послом России Сергеем Андреевым
Посла России Сергея Андреева облили красной краской во время попытки возложить цветы на кладбище советских солдат в Польше. Видео инцидента в своем Telegram-канале публикуют «Известия».
Нападение произошло в понедельник, 9 мая, на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве. Андреева сопровождала его супруга и группа дипломатов российского диппредставительства.
По данным ТАСС, агрессивно настроенные поляки и украинцы облила их краской и не дали пройти к мемориалу советским воинам-освободителям.
Прибывшие на место стражи правопорядка взяли ситуацию под контроль и помогли пострадавшим безопасно добраться до машины.