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Вучич победил на выборах президента Сербии

Действующий президент Сербии Александр Вучич победил на выборах главы государства

Фото: Antonio Bronic / Reuters

На выборах президента Сербии победил нынешний глава государства Александр Вучич. Он получил 58,59 процента голосов избирателей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на окончательные данные Республиканской избирательной комиссии.

Окончательные итоги выборов президента Сербии, которые состоялись 3 апреля, утвердили на открытом заседании РИК после рассмотрения жалоб и проведения повторного голосования на нескольких участках. Правом голоса воспользовались более 58 процентов избирателей.

РИК сообщила, что действующий президент Александр Вучич получил 58,59 процента голосов, а у его ближайшего соперника Здравко Поноша 18,39 процента голосов. В ночь на 4 апреля Вучич уже провозгласил победу в первом круге.

Ранее президент Вучич заявил, что Сербия твердо стоит на пути в Евросоюз, несмотря на другое отношение к санкциям.

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Даниил Иринин
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