Вучич заявил о твердом курсе Сербии в Евросоюз

Вучич заявил, что Сербия твердо стоит на пути в ЕС, но с другим отношением к санкциям

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград продолжит твердо стоять на пути в Евросоюз, несмотря на другое отношение к санкциям. Его слова приводит ТАСС.

Вучич напомнил, что его страна после распада Югославии и военных конфликтов была под санкциями десять лет, поэтому иначе относится к ограничениям, несмотря на необходимость согласовываться со всеми решениями ЕС.

«У нас другие эмоции по отношению к санкциям, чем у большинства других стран», — отметил Вучич.

«Нет никаких сомнений в том, что выбор Сербии — быть на европейском пути, и Сербия будет твердо привержена этому пути. Вне зависимости от того, что сейчас опросы в Сербии показывают, что он не самый популярный, руководство Сербии полностью поддержит этот путь в будущем», — указал сербский лидер.

Ранее Вучич заявил, что Сербия готова покупать большие объемы сжиженного природного газа (СПГ) в Греции после того, как терминал по его приему заработает на полную мощность. По его словам, проект является важным событием для всего региона, всех Западных Балкан, а чтобы воспользоваться им в полной мере республика должна строить газотранспортную систему для связи с Болгарией, откуда и будет получать газ.