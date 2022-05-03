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Экономика

Ближайший союзник России в Европе заявил о готовности покупать газ в Греции

Президент Сербии Вучич выразил готовность в будущем закупать большие объемы газа в Греции

Фото: Dimitris Papamitsos / Greek Prime Minister's Office / Reuters

Сербия готова покупать большие объемы сжиженного природного газа (СПГ) в Греции после того, как терминал по его приему заработает на полную мощность. Об этом на церемонии запуска строительства станции заявил президент Сербии Александр Вучич, передает РИА Новости.

По его словам, проект является важным событием для всего региона, всех Западных Балкан, а чтобы воспользоваться им в полной мере республика должна строить газотранспортную систему для связи с Болгарией, откуда и будет получать газ. Также в церемонии, прошедшей в порту Александруполис на севере Греции, приняли участие премьер Греции Кириакос Мицотакис, глава Евросовета Шарль Мишель, премьер Болгарии Кирилл Петков и премьер Северной Македонии Димитар Ковачевски.

В настоящее время Сербия, ближайший союзник России в Европе, получает шесть миллионов кубометров газа в сутки по контракту с «Газпромом» и полностью зависит от него. Соглашение истекает 31 марта, в апреле Вучич отмечал, что Белград хотел бы заключить новый контракт сроком на десять лет, однако признавал, что стоимость топлива возрастет в полтора-два раза.

В то же время вице-премьер и министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович в середине апреля говорила, что с осени 2023 года поставки СПГ из Греции и газа из Азербайджана позволят снизить зависимость. Какой будет стоимость новых поставок, Михайлович предполагать отказалась.

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Платон Щукин
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