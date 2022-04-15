Сербия снизит газовую зависимость от России

Вице-премьер Сербии Михайлович снизит газовую зависимость от России в 2023 году

Вице-премьер и министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович рассказала о планах властей страны с осени 2023 года снизить газовую зависимость от России путем поставок СПГ из Греции и природного газа из Азербайджана, сообщает РИА Новости.

«Сербия все еще зависит от одного поставщика. У нас два маршрута поступления газа (через Венгрию и Болгарию — прим. «Ленты.ру»), но мы зависим от России. Наш интерконнектор с Болгарией, который будет готов в следующем году, даст возможность вести переговоры и с сентября следующего года получать СПГ из Греции, связаться с газом из Азербайджана, тем самым снизит нашу зависимость», — заявила она.

По словам министра, в настоящее время сложно сказать, какой будет стоимость газа, поскольку на рынках происходят значительные изменения и неизвестно, какая цена будет обговариваться на переговорах с российским «Газпромом». При этом Михайлович уверена, что цена на газ изменится.

Ранее немецкий журнал Spiegel объяснил зависимость Германии от российских энергоресурсов. По словам автора материала, зависимость ФРГ от топлива России вызвана «неправильным историческим развитием».