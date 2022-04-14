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В Германии объяснили зависимость от российских энергоресурсов

Spiegel объяснил зависимость ФРГ от газа и нефти РФ неправильным историческим развитием

Фото: Pixabay

Немецкий журнал Spiegel опубликовал видеоролик, в котором объяснил зависимость Германии от российских энергоресурсов.

Автор материала заявил, что зависимость ФРГ от топлива России вызвана «неправильным историческим развитием». По его мнению, Германия импортирует из страны 34 процента нефти, порядка 50 процентов угля и 52 процента газа. Эти показатели превышают уровень ввоза российских энергоресурсов в любую другую страну.

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«С 1970-х годов ФРГ во все большей степени делала ставку на природный газ как энергоноситель. Из-за планируемого отказа от угля и атомной энергии зависимость от России как самого крупного поставщика энергоносителей стала еще сильнее», — заявил журналист.

Ранее Германии предрекли полный коллапс без российского газа. С таким прогнозом выступил генеральный директор немецкого химического концерна Covestro Маркус Штайлеманн.

8 апреля Евросоюз принял пятый пакет санкций против России, включающий запрет на покупку, импорт или передачу угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС.

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Марина Совина
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