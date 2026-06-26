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07:30, 26 июня 2026Интернет и СМИ

Парень выпил сок из манго с яблоком и пожалел об этом посреди важного совещания

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Elizaveta Galitckaia / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Acceptable_Rain_3364 рассказал, как опозорился посреди важного совещания на работе. Буквально за 15 минут до его начала он залпом опустошил упаковку сока из манго с яблоком, не думая, к каким последствиям приведут этот напиток.

«Прихожу, и через пять минут чувствую, что что-то назревает. Следующие 10 минут я медленно ерзаю на своем месте, пока все спокойно, собранно и серьезно обсуждают важнейший отчет. Увы, я больше не мог терпеть: помчался к выходу из кабинета, но не донес, испражнившись себе в штаны. Я тут же убежал прочь, чтобы провести в туалете добрых 20 минут. У меня не было сил вернуться. Мой ноутбук так и остался лежать в переговорной комнате на столе», — печально написал автор.

Он уточнил, что участники совещания определенно поняли, в чем проблема, поскольку предвестником испражнения стали достаточно громкие кишечные газы. Тем не менее ему удалось объяснить своему руководителю ситуацию, возложив вину на синдром раздраженного кишечника.

Ранее мужчина съел суп известного бренда и заявил о его биологической опасности. По его словам, с момента приема пищи он испускает кишечные газы «с частотой, которая впечатляет с медицинской точки зрения».

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