Парень съел суп известного бренда и заявил о его биологической опасности

Пользователь Reddit с ником Affectionate_Bid6123 рассказал о том, что съел на обед целую банку картофельно-беконного супа от известного бренда Campbell's. Он назвал это блюдо настоящей едой для души, но при этом заявил о его биологической опасности.

«С тех пор как я доел этот суп, я пукаю с такой частотой, которая впечатляет с медицинской точки зрения и вызывает некоторую тревогу. Это не быстрые, короткие выдохи, нет — это влажные, сотрясающие душу, обдирающие, словно облупившаяся краска, газовые выбросы, которые появляются неожиданно и не исчезают. Запах многослойный. С нотками серы и... сожаления. Что-то почти металлическое. Как будто гниющая картошка попала в костер и умерла от гнева», — поэтично описал автор свои переживания.

В какой-то момент парень всерьез задумался, не стоит ли ему обратиться к врачу. Кишечные газы провоцировал кашель или даже простые наклоны туловища. Тем не менее он констатировал, что не жалеет о выборе еды: суп, по его словам, того стоил, и он обязательно попробует его еще раз, но уже в хорошо проветриваемом помещении.

«Вкус — десять из десяти, качество воздуха — пять из десяти», — заключил автор.

