Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:00, 15 января 2026Интернет и СМИ

Парень съел суп известного бренда и заявил о его биологической опасности

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: PJ McDonnell / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Affectionate_Bid6123 рассказал о том, что съел на обед целую банку картофельно-беконного супа от известного бренда Campbell's. Он назвал это блюдо настоящей едой для души, но при этом заявил о его биологической опасности.

«С тех пор как я доел этот суп, я пукаю с такой частотой, которая впечатляет с медицинской точки зрения и вызывает некоторую тревогу. Это не быстрые, короткие выдохи, нет — это влажные, сотрясающие душу, обдирающие, словно облупившаяся краска, газовые выбросы, которые появляются неожиданно и не исчезают. Запах многослойный. С нотками серы и... сожаления. Что-то почти металлическое. Как будто гниющая картошка попала в костер и умерла от гнева», — поэтично описал автор свои переживания.

В какой-то момент парень всерьез задумался, не стоит ли ему обратиться к врачу. Кишечные газы провоцировал кашель или даже простые наклоны туловища. Тем не менее он констатировал, что не жалеет о выборе еды: суп, по его словам, того стоил, и он обязательно попробует его еще раз, но уже в хорошо проветриваемом помещении.

«Вкус — десять из десяти, качество воздуха — пять из десяти», — заключил автор.

Ранее другая пользовательница Reddit пожаловалась на мужа из-за его привычки испускать кишечные газы на супружеском ложе. Она уточнила, что счастлива в браке, однако давно не может нормально спать из-за омерзительного запаха, вызывающего у нее тошноту.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Авианосная ударная группа ВМС США перебрасывается на Ближний Восток. Возможно ли американское военное вмешательство в Иране?

    В России на фоне снегопадов взлетели зарплаты дворников. Сколько они зарабатывают сейчас

    США заполучили таинственное оружие, которое вызывает «гаванский синдром». Помогло ли оно захватить Мадуро

    В США заявили о начале новой фазы СВО

    Пушков высказался о переговорах Дании и США по вопросу Гренландии

    Специалист Минздрава заявил о непригодности флюорографии для защиты от рака легкого

    Крокодил растерзал десятилетнего мальчика

    Женщинам перечислили причины снижения либидо в браке

    ВСУ почти полностью отказались от использования военной техники «в открытую»

    Трамп назвал Зеленского виновным в отсутствии сделки между Россией и Украиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok