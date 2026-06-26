ВСУ мобилизовали мужчину с инвалидностью из аптеки

Пленный Пелещук рассказал, что его мобилизовали с инвалидностью из аптеки

Пленный из Вооруженных сил Украины (ВСУ) Вадим Пелещук рассказал, как его мобилизовали сотруднки территориального центра комплектования (ТЦК) прямо в аптеке, невзирая на его инвалидность. Слова пленного приводит РИА Новости.

«Я ехал с друзьями на работу, мне нужно было заехать в аптеку купить необходимые таблетки. Вышел из аптеки, и тут ТЦК стоит... Я им показал документы, что имею инвалидность. Они порвали документы и паспорт», — поделился мужчина. После этого его посадили в микроавтобус и увезли.

Он добавил, что находился в учебке непродолжительное время — очень быстро его забрали в 5-ю штурмовую бригаду ВСУ и доставили на позиции. В плен он попал в Константиновке.

Ранее стало известно о почти полном переходе Константиновки под контроль России.