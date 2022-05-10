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США усилили военное присутствие в Северной Атлантике

BI: Второй флот ВМС США усилил присутствие в Северной Атлантике в начале 2022 года

Фото: U.S. Naval Forces Central Command / 2nd Class Helen Brown / Reuters

Второй флот Военно-морских сил (ВМС) США наращивал присутствие в Северной Атлантике в период с января по апрель этого года. Как сообщает издание Business Insider, это происходило на фоне ухудшения отношений с Россией.

Вице-адмирал Дэниел Дуайер (Daniel Dwyer) заявил, что переброска сил в Северную Атлантику в начале 2022 года стала первым случаем, когда Второй флот усилил свое присутствие в Европе вне учений. По его словам, этот шаг должен продемонстрировать приверженность США «защите европейских союзников и партнеров».

При этом Дуайер не ответил на вопрос, связано ли развертывание флота с действиями России.

Как отмечается в публикации, Второй флот ВМС США отвечает за Западную Атлантику от Карибского бассейна до Северного полюса, но также может выступать как маневренное подразделение для Военно-морских сил США в Европе и Африке.

Ранее глава ВМС НАТО Кит Блаунт объявил о планах организации на Черное море. По его словам, в них не входит долгое отсутствие кораблей и подводных лодок альянса в бассейне Черного моря.

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Олег Давыдов
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