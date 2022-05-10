Глава ВМС НАТО объявил о планах альянса на Черное море

Глава ВМС НАТО Блаунт объявил, что альянс не намерен долго отсутствовать в Черном море

Военно-морские силы (ВМС) Организации Североатлантического договора (НАТО) не планируют долго отсутствовать в Черном море. Об этом заявил командующий флота альянса вице-адмирал Кит Блаунт, его слова приводит РИА Новости.

По словам Блаунта, несмотря на то, что планы НАТО регулярно корректируются в зависимости от ситуации, долгое отсутствие кораблей и подводных лодок альянса в бассейне Черного моря в них не входит.

«Я хочу (…) еще раз подчеркнуть, что НАТО не намерена надолго оставаться вне Черного моря», — подытожил вице-адмирал Блаунт.

30 марта официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что военно-морские силы США выведены из Черного моря.

Ранее Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил о попытке удержать членов НАТО подальше от Черного моря. 27 февраля Турция объявила о намерении закрыть черноморские проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей в соответствии с Конвенцией Монтре.