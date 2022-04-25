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В Турции заявили о попытке удержать членов НАТО подальше от Черного моря

Министр Акар заявил, что Турция пытается удержать подальше от Черного моря членов НАТО

Фото: Diego Cupolo / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил о попытке удержать членов НАТО подальше от Черного моря. Его слова передает РИА Новости.

По мнению Акара, вход и выход союзников по НАТО в Черное море создаст «повышенную чувствительность». Министр также отметил, что у Турции есть предложения по поддержанию стабильности в регионе. «Наш призыв: не горячитесь, не паникуйте, на той стороне может быть паника. Неверная информация может привести к недоразумениям», — сказал он.

Акар призвал не вызывать недоразумений или действий, которые могут быть восприняты как провокация. При этом он подтвердил, что в данный момент в Черном море нет военных кораблей стран, не являющихся прибрежными.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому о готовности стать гарантом безопасности Украины. Кроме того, президенты говорили об обороноспособности Киева и об оказавшейся под угрозой глобальной пищевой безопасности из-за блокирования судоходства в Черном море.

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Марина Совина
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