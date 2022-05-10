Balenciaga представила грязные и рваные кеды за 109 тысяч рублей

Люксовый бренд Balenciaga представил кеды с пятнами и потертостями за 109 тысяч рублей

Люксовый бренд Balenciaga представил «грязную» и рваную обувь за десятки тысяч рублей. Соотвествующие товары появились на официальном сайте компании.

Речь идет о высоких кедах модели Paris, на которые нанесены пятна, имитирующие грязь, а также царапины и потертости. Кроме того, дизайнеры намеренно разорвали шнурки и часть ткани кроссовок, а также нанесли маркером на подошву название марки. Отмечается, что упомянутый товар представлен в ассортименте марки в бежевом и черных цветах.

Известно, что на данный момент кеды доступны к предзаказу, их стоимость составляет 1290 фунтов стерлингов (109 тысяч рублей). Кроссовки представлены как в женской, так и в мужской коллекциях.

Пользователи сети не оценили дизайн новой продукции Balenciaga, о чем принялись писать в многочисленных постах в Twitter, на которые обратили внимание журналисты Daily Mail. «У меня был хороший день до того, как я увидел это», «Можно не выбрасывать старые кеды, видимо теперь они модные», «Какой ужас», — высказывались потенциальные покупатели.

В феврале бренд Balenciaga также выпустил сумку в виде пакета за десятки тысяч рублей. Известно, что шопер на заклепке белого цвета с принтом в виде синих полос стоит 85,7 тысячи рублей. Изделие, которое выполнено из телячьей кожи, было произведено в Италии.